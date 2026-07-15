Глава МИД Польши пофантазировал о «провокации» России против НАТО

Россия якобы может провести операцию под «ложным флагом» и использовать украинские беспилотники против НАТО. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Polsat News.

«Путин даже говорил что-то подобное около месяца назад. Он сказал: если на нас нападет страна НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские беспилотники и использовать их для нападения на страну НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение», — сказал Сикорский.

При этом глава МИД Польши не объяснил, на чем основаны его подозрения и как Россия может «подготовить украинские беспилотники».

До этого в интервью итальянской газете Il Messaggerо Сикорский заявил, что Польша воспринимает якобы существующую «российскую угрозу» всерьез, однако ожидает «в лучшем случае» только «какую-либо» провокацию от Москвы. 26 июня он сказал, что в течение двух лет Россия якобы может провести «операцию под ложным флагом», чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

В июле издание Telegraph сообщило, что США предупредили Польшу о намерении России совершить вооруженную «провокацию» на территории страны в ближайшие месяцы. В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что Россия якобы может атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев».

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных лидеров о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», которая нужна, чтобы «создать» несуществующую в реальности угрозу.

Ранее СМИ узнали об ускоренной подготовке граничащих с Россией стран НАТО к нападению.