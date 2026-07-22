На Украине дали НАТО пять советов по подготовке к «войне дронов»

Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадьяр) Бровди (признан в России террористом) призвал страны НАТО срочно создать собственные бригады беспилотных систем. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, опубликованному на YouTube.

По его словам, Россия способна нарастить производство ударных беспилотников, и за год может увеличить количество запусков дронов до тысячи штук в день. Бровди заявил, что он не знает ни одной страны, которая сможет выдержать такие атаки в течение нескольких дней подряд.

«Я не знаю ни одной страны в мире, которая смогла бы выдержать атаку 1000 дронов в понедельник, 1000 дронов «Шахед» во вторник, а затем еще больше в среду. К среде они бы уже подняли белый флаг», — заявил он.

Поэтому, с точки зрения командующего, НАТО должны предпринять пять шагов для подготовке к войне с применением дронов. Первым из них является создание специальной «зоны операций беспилотников» шириной от 2 до 5 км вдоль всех государственных границ. Второй шаг — развертывание волоконно-оптической сети связи вдоль упомянутой зоны, что даст операторам возможность одновременно управлять несколькими дронами из защищенных командных пунктов.

Кроме того, Бровди посоветовал НАТО создать отдельную мобильную систему противовоздушной обороны для противодействия разведывательным и ударным беспилотникам в качестве третьего шага.

На четвертом этапе НАТО, по его мнению, НАТО должно сформировать в каждой стране бригады беспилотных систем, в которые должно входить минимум 300 экипажей. Они должны выполнять различные задачи, начиная от патрулирования и заканчивая нанесением ударов. И пятый шаг — создание первых 40-50 экипажей для нанесения ударов на большие расстояния.

В июле Business Insider сообщал, что страны НАТО наращивают закупки беспилотников и средств борьбы с ними, однако эта техника может быстро устареть. В том же месяце генсек НАТО Марк Рютте заявил, что дроны изменили характер современных боевых действий и стали одним из решающих факторов на поле боя.

Газета Financial Times (FT) также сообщала, что военные НАТО не считают, что дроны полностью вытеснят танки с поля боя.

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