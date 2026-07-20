Следующими «целями» России якобы могут быть страны Прибалтики и Польши. Об этом LTR заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

«Кремлю, Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и Балтийский регион, Польша — это ближайшая цель в данном случае <…> Мы оцениваем ситуацию, видим агрессивный тон России, необоснованные обвинения в адрес стран Балтии и провокационное поведение. Литва своими действиями никак не провоцирует Россию», — отметил он.

Каунас подчеркнул, что укрепление обороны Литвы и ее армии, а также «углубление интеграции» с западными государствами «никак не должно провоцировать Россию».

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше или в Прибалтике, и Вильнюс получает соответствующие сигналы от своих служб.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Россия якобы способна организовать операцию под «ложным флагом» и использовать украинские дроны против членов НАТО.

В июле издание Telegraph написало о том, что США предупредили Польшу о якобы существующих планах России прибегнуть к вооруженной «провокации» против Варшавы в ближайшие месяцы.

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления западных политиков о якобы возможном нападении России на страны НАТО являются не просто бредом, а «сознательной провокацией».

Ранее стало известно, зачем западные политики пугают нападением России на НАТО.