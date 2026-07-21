Польша должна подготовиться к якобы возможным «провокациям» России под ложным флагом. Об этом журналистам рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, видео он опубликовал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что вопрос «российской угрозы» станет одной из ключевых тем на заседании комитета правительства по безопасности 21 июля. По словам Косиняк-Камыша, за последнюю неделю польские и шведские истребители трижды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Варшава якобы тоже сталкивается с попытками проверить эффективность своих систем противовоздушной обороны, кибератаками, помехами в работе критически важной инфраструктуры и случаями подавления сигналов GPS.

«Об этом говорят наши партнеры из стран Балтии, Финляндии и Румынии. Мы видим, что эта угроза затрагивает весь восточный фланг НАТО», — заявил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны подчеркнул, что уровень угрозы со стороны России остается очень серьезным, и Москва якобы продолжает усиливать напряженность не только в военной, но и в информационной сфере.

До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что следующими «целями» России якобы могут стать страны Прибалтики и Польша.

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Россия якобы может планировать атаку на критическую инфраструктуру в Польше или в Прибалтике. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Россия якобы может организовать операцию под «ложным флагом» и использовать украинские дроны против членов НАТО.

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления западных политиков о планах России напасть на НАТО являются не просто бредом, а «сознательной провокацией».

Ранее СМИ узнали об ускоренной подготовке граничащих с РФ стран НАТО к нападению.