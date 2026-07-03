Стало известно о попытках США напугать Польшу «провокациями» России

США предупредили Польшу о том, что Россия якобы планирует совершить вооруженную «провокацию» на территории страны в ближайшие месяцы. Об этом пишет издание Telegraph.

Близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому источники сообщили, что Вашингтон неоднократно предупреждал Варшаву о существовании некого «плана» России, цель которого — «эскалация напряженности и принуждение западных союзников к приостановке помощи Украине». При этом польские источники в сфере безопасности не исключают и более серьезного нападения, а именно «небольшого наземного вторжения» России.

По данным источников, очередные «сценарии провокации» могут включать в себя «атаку беспилотников на объекты критической инфраструктуры» (например, электростанции), или же имитацию авиаударов, которые вынудят Польшу активировать системы противовоздушной обороны. Один из источников в польской разведке заявил, что в самом экстремальном сценарии может случиться «гибридная атака в приграничном регионе». Тот же источник предположил «вторжение» российских или белорусских солдат в Польшу.

«Россия может представить это как случайный заход на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную спасательную операцию по эвакуации вертолета, у которого возникла неисправность», — пишет СМИ.

При этом польские источники отметили, что Россия якобы рассчитывает на то, что вместо военных действий Польша будет вести переговоры под давлением США. И одним из главных требований Москвы для вывода войск из Польши может быть прекращение западной поддержки Украины, пишет СМИ.

«США систематически информируют Польшу о постоянно появляющихся российских планах по нанесению обычного удара по восточному флангу НАТО, от которого Польша ни в коем случае не застрахована», — рассказал близкий к Навроцкому источник.

Некий источник из сферы безопасности в странах Балтии также заявил, что подобные планы якобы обсуждаются в Москве. И Россия в случае провокации может обвинить во всем Украину.

Издание предполагает, что Россия может напасть на Польшу из Калининграда, либо из Белоруссии. При этом автор отмечает, что российские силы задействованы на Украине, и поэтому Москва не может вести боевые действия против НАТО.

Кроме того, европейские источники говорят, что провокация против Польши для Москвы является более приемлемым вариантом, чем против одного из балтийских государств. И целью России якобы может быть подрыв суверенитета Польши, демонстрация бессилия НАТО и прекращение западной помощи Украине без развязывания войны с альянсом.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы может атаковать НАТО в течение ближайших «месяцев».

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», которая нужна западным лидерам для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону. Также в мае Путин заявил, что слова европейских политиков о нападении России являются бредом и враньем.

В июне командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн отметил, что в случае конфликта с Россией НАТО нанесет удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря.

Ранее в МИД рассказали, когда НАТО и Евросоюз будут готовы к войне с Россией.