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Политика

Президент Литвы испугался атак России на критическую инфраструктуру

Президент Литвы Науседа: есть сигналы о планах России атаковать инфраструктуру
Geert Vanden Wijngaert/AP

Россия якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше или странах Балтии. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью Балтийской службе новостей (BNS), пишет Delfi.

«Мы получаем такие сигналы от наших служб. Они не указывают точное место и время, поскольку это невозможно установить. Другая сторона, возможно, еще не завершила процесс планирования, а мы знаем лишь о самом факте подготовки или о цели», — отметил Науседа.

Он также сказал, что не может отрицать наличие информации о якобы идущей «подготовке» России к подобным атакам. Науседа добавил, что речь идет о «целенаправленных операциях кинетического характера», которые не являются масштабными, но «с высокой долей вероятности могут быть направлены против объектов критической инфраструктуры».

При этом президент Литвы не привел никаких доказательств своих слов и не перечислил якобы существующие цели России. Однако он подчеркнул, что в последнее время охрана критической транспортной и энергетической инфраструктуры Литвы была усилена.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы может провести операцию под «ложным флагом» и использовать украинские беспилотники против стран НАТО.

В июле издание Telegraph сообщило, что США предупредили Польшу о якобы существующих планах России совершить вооруженную «провокацию» на территории страны в ближайшие месяцы.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о якобы возможном нападении России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», необходимой для того, чтобы «создать» несуществующую в реальности угрозу.

Ранее в Литве возмутились заявлениями России о дискриминации русских.

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