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Политика

В США заявили о «подходящем времени» для завершения конфликта на Украине

Замглавы Пентагона Колби: сейчас самое время завершить конфликт на Украине
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп «искренне заинтересован» в мире на Украине, и сейчас для России «самое подходящее время» для завершения конфликта. Об этом на подкасте New York Times (NYT) заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

По его словам, сторонам удалось «сильно продвинуться» в переговорах по Украине, и «проделана большая подготовительная работа» по вопросам «коалиции желающих», будущего мирного соглашения и прекращения огня.

«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход», — заявил он.

Кроме того, Колби подчеркнул, что США создают «структурные условия», чтобы сделать соглашение «правдоподобным и возможным».

23 июля в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. МИД России сообщил, что Лавров на ней подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и приверженность предложениям, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году.

После встречи Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. Также он сказал, что политика Соединенных Штатов по продаже оружия Украине не изменилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля подчеркнул, что говорить о новой динамике или ускорении урегулирования украинского конфликта пока не приходится.

Также 23 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может полететь в США и встретиться с Трампом.

Ранее Рубио заявил, что США провели с украинцами больше встреч, чем с россиянами.

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