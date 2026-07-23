Лавров донес до Рубио позицию России по мирным переговорам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и приверженность предложениям, выдвинутым на саммите в Анкоридже в 2025 году. Об этом сообщает МИД России.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие», — сказало в сообщении МИД.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Также Захарова отметила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступили США.

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в Маниле (Филиппины) 23 июля. Она продлилась 35 минут.

22 июля Лавров заявил, что американцы напрямую участвуют в наведении украинского оружия на цели в России, в том числе на гражданские объекты. Тогда же Рубио подчеркнул, что США являются единственной страной, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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