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Политика

Рубио заявил, что США провели с украинцами больше встреч, чем с россиянами

Рубио: США чаще встречались с украинцами, чем с россиянами
Liesa Johannssen/Reuters

Соединенные Штаты провели больше встреч с украинской стороной, чем с российской. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«С украинцами у нас было гораздо больше встреч, чем с российской стороной», — сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

По словам дипломата, в будущем состоится новая встреча с представителями Украины, но он не назвал конкретных сроков.

Также Рубио заявил, что политика Соединенных Штатов по продаже оружия Украине не изменилась.

23 июля в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Рубио. Она продлилась 35 минут. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Захарова уточнила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио были США.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине.

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