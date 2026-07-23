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Политика

Зеленский может прилететь на переговоры с Трампом в США

Общественное: Зеленский может приехать в США и встретиться с Трампом
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность поехать в США, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов) и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Издание пишет, что встреча Зеленского с Трампом может состояться в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.
По информации СМИ, Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с Грэмом. При этом окончательный план визита с полным перечнем встреч и их участников пока не согласован. Источники отметили, что в случае неспособности Зеленского поучаствовать в мероприятиях в США поедет украинская делегация.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также написал, что на этой или на следующей неделе у Зеленского в США состоится встреча с со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

22 июля корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский провел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которых обсуждались идеи по возобновлению дипломатических усилий по прекращению конфликта на Украине.

23 июля в Маниле (Филиппины) состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. На ней Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и приверженность России предложениям, которые были выдвинуты на саммите в Анкоридже в 2025 году.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров рассказал Рубио о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием.

Ранее Трамп допустил завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.

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