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Политика

Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием

Рубио: политика США по продаже оружия Украине не изменилась
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Политика США по продаже оружия Украине не изменилась. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на требование России прекратить накачивать Киев оружием, передает РИА Новости.

«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие», — сказал Рубио во время беседы с журналистами в Маниле.

В рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных нужд Украины») европейские страны закупают оружие у США для дальнейших поставок на Украину.

23 июля в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Рубио. Она продлилась 35 минут. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Захарова уточнила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио были США.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине

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