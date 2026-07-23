В Кремле выразили надежду на новые очные контакты с американскими переговорщиками

Сторона РФ надеется, что когда переговорщики США станут посвободнее, очные контакты с ними продолжатся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию.

В начале июля стало известно, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию до конца лета для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом даты предполагаемого визита не указываются даже приблизительно.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ждет визита американской делегации переговорщиков. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву в ближайшее время.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.