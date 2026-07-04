Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить РФ

ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в РФ до конца августа, но дат нет

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут приехать в РФ до конца августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Возможно, до конца лета. Но дат нет», — сказал собеседник агентства.

16 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Кремль рассчитывает на то, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут посетить Москву после урегулирования конфликта с Ираном.

19 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия ожидает визита представителей американской администрации и готова продолжить переговоры.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.