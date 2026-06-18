Уиткофф и Кушнер планируют посетить Россию в ближайшее время

Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Россию в ближайшее время, но точные даты пока не определены. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Оба переговорщика — и Кушнер, и Уиткофф — в ближайшее время посетят Россию. Сейчас ... они по-прежнему, ..., заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», — пояснил Ушаков.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог. Также он заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.