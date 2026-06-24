Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы слушать все стороны в урегулировании украинского конфликта, это дорогого стоит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными. Они готовы слушать все стороны — это дорогого стоит», — сказал он.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинского конфликта и наращивают санкционное давление на Москву.

По его мнению, заявление президента США Дональда Трампа, сделанное сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже, о необходимости долгосрочного мира для Украины, а не перемирия, забыто.

До этого заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что пришло время России и Украине вернуться за стол переговоров и достичь прекращения огня.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.