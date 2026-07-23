В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим об этом», — сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата визита американских переговорщиков.

В начале июля стало известно, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию до конца лета для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом даты предполагаемого визита не указываются даже приблизительно.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ждет визита американской делегации переговорщиков. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву в ближайшее время.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.