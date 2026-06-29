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Политика

Путин анонсировал возможный визит представителей США в Россию

Путин заявил, что Россия ждет приезда представителей администрации США
Юрий Кочетков/РИА Новости

Россия ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам главы государства, это будут те представители американской администрации, которые неоднократно приезжали в Москву и готовы продолжить переговоры. Их визит ожидается после завершения всех событий вокруг конфликта США и Ирана, уточнил Путин.

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшее время переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Россию. Однако точные даты пока не определены.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

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