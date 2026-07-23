Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД России раскрыли, что Лавров сказал Рубио

МИД РФ: Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С.В.Лавров довел информацию о реальном положении дел на ЛБС и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение»», — написала она.

Кроме того, Лавров в ходе встречи подтвердил приверженность российской стороны предложениям, которые были выдвинуты американцами на переговорах на Аляске.

Также Лавров и Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух государств.

Лавров заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!