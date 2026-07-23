В МИД России раскрыли, что Лавров сказал Рубио

МИД РФ: Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С.В.Лавров довел информацию о реальном положении дел на ЛБС и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение»», — написала она.

Кроме того, Лавров в ходе встречи подтвердил приверженность российской стороны предложениям, которые были выдвинуты американцами на переговорах на Аляске.

Также Лавров и Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух государств.

Лавров заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать.