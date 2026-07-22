Лавров заявил о прямом участии США в ударах ВСУ по России

Американская сторона напрямую участвует в наведении украинских вооружений на цели в России, включая гражданские объекты. Об этом заявил глава МИД РФ, выступая на брифинге по итогам Министерского совещания Россия-АСЕАН.

» ... кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных, системы Starlink и многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — подчеркнул министр.

Посол по особым поручениям Родион Мирошник накануне заявил, что на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам на территории России. Он уточнил, что за неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удары по складским комплексам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате атаки на склад в Котовске семь сотрудников ночной смены получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 25 человек пострадали. В ночь на 22 июля ударам подверглись логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.