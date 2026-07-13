Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Политолог назвал двуличной позицию США по Украине

Политолог Михайлов: США занимают двуличную позицию по Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио в поддержку украинских ударов вглубь России.

Эксперт обратил внимание, что политика Соединенных Штатов полностью укладывается в прежнюю стратегию Вашингтона: пока ведутся переговоры американская сторона продолжает усиливать поддержку Киева, в то время как Россия избегает эскалации. Такой подход США Михайлов считает двуличным.

«Здесь для нас никаких секретов не открылось. Мы просто в очередной раз подтвердили тезис, что с американцами можно бесконечно вести так называемые мирные переговоры, но они все равно будут подпольно, подковерно проводить те решения, которые закладывались в их идеологии еще во времена холодной войны. Они никуда не делись», — сказал политолог.

8 июля Трамп на саммите НАТО в Анкаре одобрил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту.

Госсекретарь США Марко Рубио также поддержал атаки ВСУ вглубь России. Он выразил надежду, что это позволит создать условия для переговоров и якобы покажет Москве, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

Ранее Трампа обвинили в повторении ошибки Байдена по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!