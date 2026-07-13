Политолог назвал двуличной позицию США по Украине

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио в поддержку украинских ударов вглубь России.

Эксперт обратил внимание, что политика Соединенных Штатов полностью укладывается в прежнюю стратегию Вашингтона: пока ведутся переговоры американская сторона продолжает усиливать поддержку Киева, в то время как Россия избегает эскалации. Такой подход США Михайлов считает двуличным.

«Здесь для нас никаких секретов не открылось. Мы просто в очередной раз подтвердили тезис, что с американцами можно бесконечно вести так называемые мирные переговоры, но они все равно будут подпольно, подковерно проводить те решения, которые закладывались в их идеологии еще во времена холодной войны. Они никуда не делись», — сказал политолог.

8 июля Трамп на саммите НАТО в Анкаре одобрил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту.

Госсекретарь США Марко Рубио также поддержал атаки ВСУ вглубь России. Он выразил надежду, что это позволит создать условия для переговоров и якобы покажет Москве, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

Ранее Трампа обвинили в повторении ошибки Байдена по Украине.