Стало известно, кто инициировал встречу Лаврова и Рубио

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова.

«Американская сторона вышла с таким предложением, <...> российская делегация согласилась», — сказала дипломат.

23 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США. Встреча Лаврова и Рубио стартовала в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и продлилась 35 минут.

Накануне Лавров выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. По его словам, на этих переговорах он поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас занимает Вашингтон в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

Ранее в Госдуме заявили, что решать украинский конфликт должны не дипломаты, а пушки.