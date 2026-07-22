Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Западе одобрили нового главкома ВСУ и главу Генштаба

FT: западные оборонные ведомства удовлетворены выбором главкома ВСУ
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Представители западных оборонных ведомств удовлетворены последними кадровыми перестановками в высшем военном руководстве Украины. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

А именно представители ведомств выразили удовлетворение в связи с назначением Михаила Драпатого главкомом ВСУ, а Игоря Скибюка — начальником Генерального штаба. Издание написало, что оба военных принадлежат к новому поколению военных.

Также источники рассказали, что Драпатый стал одним из главных претендентов на пост главкома после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с потенциальными преемниками Сырского.

21 июля стало известно об уходе главкома ВСУ Александра Сырского в отставку, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии его с должности. Вместо него Зеленский назначил новым главкомом Михаила Драпатого, который уже приступил к исполнению своих обязанностей.

22 июля Зеленский сообщил о том, что Андрея Гнатова на посту главкома ВСУ сменит его заместитель Игорь Скибюк. Затем соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.

Ранее на Украине рассказали о будущем Сырского и Гнатова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!