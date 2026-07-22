Зеленский официально снял Сырского с должности главкома ВСУ

Зеленский подписал указ о снятии Сырского с должности главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский официально снял с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и назначил на нее Михаила Драпатого. Это следует из указов, опубликованных на сайте главы государства.

Так, Драпатый освобожден от должности командующего объединенными силами ВСУ и назначен главкомом армии.

Указа о назначении Сырского на какую-либо должность нет.

22 июля Драпатый приступил к исполнению обязанностей главкома.

Военный поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за оказанное ему доверие и пообещал провести ответственную работу на новом посту. В конце своего текстового обращения в соцсети Драпатый разместил известный лозунг.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого. Новый главком в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не поддержали смену министра обороны.