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Армия

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский уволил Гнатова с поста главы Генштаба и назначил на его место Скибюка
Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу Генштаба ВС Украины (ВСУ) Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Уточняется, что Скибюк ранее занимал пост замглавы Генштаба.

По данным Энциклопедии современной Украины, генерал-майор Игорь Скибюк родился 10 октября 1976 года в Конотопе Сумской области. В июле 2026 года ему исполнилось 49 лет. При этом на официальной странице ВСУ указан 1977 год рождения, поэтому в открытых источниках встречается расхождение.

В армию Скибюк пришел в 1998 году — в 80-й отдельную десантно-штурмовую бригаду, где занимал должности командира аэромобильного взвода, офицера воздушно-десантной службы, начальника штаба и комбрига. В 2001–2002 годах он служил в составе украинского миротворческого контингента в Косове.

К началу активных боевых действий на Украине в 2022 году Скибюк командовал 80-й десантно-штурмовой бригадой. Осенью 2022-го подразделения под его руководством участвовали в украинском наступлении в Харьковской области.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого. Новый главком в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Ранее Драпатый использовал экстремистский лозунг в первом обращении в качестве главкома ВСУ.

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