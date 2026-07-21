Бывший советник экс-главы минобороны Украины заявил об отставке Сырского

Александр Сырский уволен с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в соцсети X заявил бывший советник экс-главы минобороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко.

«Сырский больше не главком», — написал Стерненко.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Украинские СМИ сообщали, что Зеленский может объявить об отставке Сырского 20 июля. Основным кандидатом на замену называли командующего десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола. При этом в генштабе ВСУ официально опровергали информацию об увольнении, утверждая, что главком продолжает исполнять обязанности.

Слухи об отставке появились на фоне массовых протестов на Украине, вызванных увольнением министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, Федоров конфликтовал с Сырским и пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону главкома. Протестующие требовали не менять министра, а уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в митинги с критикой самого Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сырский извинился перед уволенным Федоровым.