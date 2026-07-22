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Политика

На Украине рассказали о будущем Сырского и Гнатова

РБК-Украина: Сырский и Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью
Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-главком ВСУ Александр Сырский и бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью после отставки. Об этом заявил источник «РБК-Украина».

«Они точно не будут заниматься операционной деятельностью. У них есть знания, экспертиза, поэтому они будут вовлечены интеллектуально, визионно. Сырский может быть где-то в системе военного образования — но еще увидим», — отметил собеседник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что Сырский и Гнатов продолжат «служить защите» Украины.

21 июля стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Вместо него новым главкомом стал Михаил Драпатый.

22 июля Зеленский сообщил и том, что Андрея Гнатова на посту главкома ВСУ сменит его заместитель Игорь Скибюк. 15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.

Ранее в ВСУ испугались раскола в армии из-за замены главкома.

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