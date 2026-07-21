Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — написал он.

Зеленский поблагодарил главкома Александра Сырского, занимавшего должность главкома с 2024 года, за проделанную им работу.

Драпатый является генерал-майором ВСУ. С 2016 по 2019 год он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, оперативно-тактической группировкой «Луганск» с сентября по ноябрь 2024-го, а также оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» с января 2025 года. Командовал Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025-го.

Слухи об отставке Сырского появились на фоне массовых протестов на Украине, вызванных увольнением министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, Федоров конфликтовал с Сырским и пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону главкома. Протестующие требовали не менять министра, а уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в митинги с критикой самого Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ раскритиковали Федорова за ухудшение снабжения.