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Политика

Зеленский назвал нового главу Генштаба ВСУ

Зеленский: новым главой генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк
Thomas Peter/Pool/Reuters

Новым начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) станет генерал-майор Игорь Скибюк, который был заместителем прежнего главы Генштаба Андрея Гнатова. Об этом в своем в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Новым начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что указы о замене главы Генштаба уже готовятся.

При этом Зеленский подчеркнул, что Гнатов и экс-главком ВСУ Александр Сырский продолжат «служить защите» Украины, то есть получат новые должности в вооруженных силах.

21 июля стало известно об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ.

15 июля Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, с которым у Сырского случился конфликт.

Ранее в ВСУ испугались раскола в армии из-за замены главкома.

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