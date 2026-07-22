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Политика

Зеленский предложил новую должность уволенному министру обороны Федорову

РБК-Украина: Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по технологиям
Virginia Mayo/AP

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову, ушедшему в отставку с поста министра обороны страны, должность вице-премьера по вопросам технологий. Об этом пишет «РБК-Украина».

По информации издания, именно об этой позиции шла речь на встрече Зеленского и Федорова 21 июля. И Федоров пока не ответил на предложение согласием или отказом.

«После брифинга Федорова, и понимая психологический портрет президента, — едва ли он даст заднюю. А любую другую должность Федоров не примет, даже вице-премьера по какой-то условной цифровизации и технологиям в оборонном секторе», — предположил собеседник издания.

15 июля Федорова отправили в отставку, одной из причин которой стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Последнего Федоров обвинил в интригах и в срыве реформы ТЦК. После увольнения Федорова в стране начались протесты.

20 июля газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала, что Зеленский предлагал Федорову занять должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

21 июля Зеленский встретился с Федоровым. Затем в своем обращении президент страны заявил, что предложил ему новую должность во власти, которая связана с технологическим развитием государства.

Ранее в МИД объяснили отставки Сырского и Федорова на Украине.

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