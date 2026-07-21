Зеленский встретился с Федоровым

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Об этом пишет РБК-Украина.

Как заявил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, у украинского президента завершилась «одна почти решающая» встреча и проходит еще одна — «уже, фактически, решающая».

Подробности встречи пока не приводятся.

15 июля Федорова, возглавившего минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим армии страны Александром Сырским.

Британская газета The Times сообщила, что экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться в президенты. По данным издания, чиновника подталкивают к созданию партии, и он уже заручился поддержкой некоторых депутатов. Российские эксперты считают, что именно популярность Федорова и стала причиной его увольнения — президент Украины Владимир Зеленский решил устранить возможного конкурента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Федоров призвал депутатов Рады рассказать о беспорядке в ВСУ.