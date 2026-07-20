Стало известно, с каким предложением Зеленский обратился к Федорову после его увольнения

Украинский лидер Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову, на прошлой неделе покинувшему пост министра обороны, занять должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения <...>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей <...>, но тот отклонил все предложения», — утверждается в статье.

По информации журналистов, глава государства хотел, чтобы бывший министр обороны занял должность в СНБО, которая дала бы ему широкие полномочия в рамках проведения военной реформы и использования инноваций в сфере обороны. Однако Федоров отказался, так как готов вернуться только на пост главы МО.

Как отметили источники, в данный момент Федоров имеет большое количество рычагов давления. В том числе из-за того, что большая часть граждан хочет его восстановления в должности министра обороны.

15 июля Федорова, возглавившего Минобороны Украины в январе текущего года, отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим армии страны Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.