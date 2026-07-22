Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего армией страны Александра Сырского связано с группами влияния за пределами государства. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет газета «Известия».

По словам дипломата, основные игроки находятся вне Украины.

«Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — пояснил Мирошник.

Он выразил уверенность, что главной задачей этих групп влияния является разделение выделенного Киеву бюджета. Как отметил посол, в этом году Украине предоставили $100 млрд.

На прошлой неделе Федорова отправили в отставку с поста министра обороны Украины, после чего в стране начались массовые протесты. СМИ писали, что чиновника уволили из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Федоров якобы пытался добиться отставки Сырского, но Зеленский встал на сторону военачальника. Участники митингов требовали от властей сделать все наоборот — вернуть Федорова и уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в демонстрации, на которых критике подвергся уже сам глава государства. В итоге 21 июля Сырского все же отправили в отставку.

Ранее журналисты заподозрили Федорова в намерении стать президентом Украины.