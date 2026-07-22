Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД объяснили отставки Сырского и Федорова на Украине

Посол Мирошник связал увольнение Федорова и Сырского с внешними группами влияния
Виталий Белоусов/РИА Новости

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего армией страны Александра Сырского связано с группами влияния за пределами государства. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет газета «Известия».

По словам дипломата, основные игроки находятся вне Украины.

«Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — пояснил Мирошник.

Он выразил уверенность, что главной задачей этих групп влияния является разделение выделенного Киеву бюджета. Как отметил посол, в этом году Украине предоставили $100 млрд.

На прошлой неделе Федорова отправили в отставку с поста министра обороны Украины, после чего в стране начались массовые протесты. СМИ писали, что чиновника уволили из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Федоров якобы пытался добиться отставки Сырского, но Зеленский встал на сторону военачальника. Участники митингов требовали от властей сделать все наоборот — вернуть Федорова и уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в демонстрации, на которых критике подвергся уже сам глава государства. В итоге 21 июля Сырского все же отправили в отставку.

Ранее журналисты заподозрили Федорова в намерении стать президентом Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!