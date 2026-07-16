Причину отставки главы минобороны Украины описали словами «доходило до абсурда»

Министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом пишет издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники с закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В статье говорится, что украинский лидер был лично недоволен постоянным конфликтом двух военнослужащих из-за разницы подходов к ведению боевых действий. Отмечается, что Федоров считал приоритетом цифровизацию оборонной системы, в свою очередь Сырский фокусировался на финансировании конкретных потребностей армии.

«Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: «Федоров ничего не выделяет под конкретные операции». Потом приходил Федоров и отвечал: «Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются». И так по кругу», — приводит собеседник издания слова Зеленского.

16 июля Михаил Федоров опубликовал в Telegram-канале «прощальный» пост с итогами полугода своей работы на посту главы минобороны Украины, чем фактически подтвердил слухи об отставке. Он заявил, что для него было большой честью служить украинскому народу.

Чиновник также опубликовал список из 22 «заслуг» своей команды. Среди них якобы «логистическая изоляция» Крыма, «инвестирование» зарплат военных в беспилотники и запуск программы по ускорению внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в списке того, «что не удалось», Федоров указал всего три пункта: завершить военную реформу, перевести все закупки на тендерную основу и «построить культуру ответственности за принятые решения».

Ранее на Украине сообщили о подготовке протестов против отставки министра Федорова.