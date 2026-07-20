«Зеленский совершил большую ошибку». К чему приведут протесты на Украине

Протесты на Украине в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова продолжаются уже пятый день. Постепенно протестующие начали выказывать недовольство самим украинским президентом Владимиром Зеленским и требовать отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Насколько опасны эти протесты для Зеленского и кто за ними стоит — в материале «Газеты.Ru».

Украинские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский в самое ближайшее время уволит Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами страны. Генштаб ВСУ на данный момент опровергает эти данные.

О возможности увольнения Сырского в СМИ заговорили после начала масштабных протестов в поддержку отправленного в отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Зеленский сообщил, что уволил Федорова в том числе из-за конфликта между ним и главкомом ВСУ, после этого протестующие начали призывать к отставке самого Сырского. Протесты продолжаются уже пять дней.

Протесты в Киеве, 16 июля 2026 года Thomas Peter/Reuters

Со временем митингующие перешли к критике президента страны, сообщило издание «Время.ua».

«Зеленского призывают служить Украине или уезжать, называют главу республики ликвидатором Украины. Участники акции скандируют: «Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это», — пишет украинское издание «Время.ua».

Некоторые официальные лица также открыто выступили в поддержку уволенного главы минобороны. 18 июля на акцию в поддержку Федорова вышел глава Львова Андрей Садовой, а мэр Киева Виталий Кличко в интервью Handelsblatt назвал отставку министра «большой ошибкой» и заявил, что кадровые перестановки во время конфликта ослабляют обороноспособность страны.

«Я был шокирован. Зеленский совершил большую ошибку: он объявил о своем решении, но никак его не объяснил», — сказал Кличко.

Есть ли опасность для Зеленского?

Протесты, возникшие после отставки Федорова, не представляют серьезной угрозы для действующей власти, считает политолог Сергей Маркелов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что пока митинги не стали массовыми, проблему можно купировать.

«Проблема протестов в том, что они не могут быть долгими — это очень затратно. Зеленский прекрасно понимает: если протесты не усиливаются, не становятся массовыми по всей Украине, значит, они затихают. Действующая власть в таких условиях всегда выигрывает», — сказал политолог.

При этом любой шаг назад, любое решение, которое примут под давлением, будет воспринято как слабость, заявил Маркелов.

Похожей точки зрения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» ситуацию с акциями протеста в Киеве и других городах, он назвал их «показными».

«Протесты, которые мы сейчас видим, масштабными назвать нельзя. Это больше картинка в средствах массовой информации. Даже в Киеве собралось несколько тысяч человек — может быть, 3–4 тысячи на трехмиллионный город (По данным агентства «Интерфакс-Украина», в разные дни на улицы выходило от 5 до 10 тысяч человек). Это совсем немного. Протесты в других городах еще меньше», — сказал эксперт.

Безпалько отметил, что эти выступления выделяются на фоне общего «замирания» украинского общества.

«Украинское общество полностью замерло, оно прекратило функционировать как живой организм и находится под давлением со стороны государства. Поэтому любые проявления протеста воспринимаются как что-то очень необычное», — сказал Безпалько.

С другой стороны, газета Financial Times (FT) не уверена, что увольнение Федорова и протесты пройдут для Зеленского незаметно. FT со ссылкой на источники сообщила, что украинский президент предложил экс-министру должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот был согласен вернуться только на свой прежний пост.

«Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным. И он знает, что большая часть общества на его стороне», — утверждает источник.

Собеседники издания полагают, что Зеленский столкнулся с кризисом в военном командовании Украины после отказа Федорова от должности, а протесты углубляют стоящую перед Зеленским дилемму о будущем главнокомандующего Александра Сырского.

«Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения», — говорится в статье FT.

Слухи об отставке Сырского

Новости о скорой отставке главкома ВСУ стали появляться в украинских СМИ все чаще. Одним из первых об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе Зеленского и минобороны. Позже о возможной отставке написал и журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий.

Как сообщила журналистка Юлия Кириенко, 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором примут решение о дальнейшей судьбе Сырского. Однако советник президента Дмитрий Литвин призвал не ждать кадровых решений сегодня и опроверг информацию о том, что на ставке будут обсуждать замену главнокомандующего.

«Ставка вообще не для этого. Там будут обсуждать запросы командиров корпусов по снабжению и некоторые организационные решения меньшего порядка», — заявил Литвин.

Ранее сам Зеленский в Telegram-канале анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВСУ на фоне массовых протестов.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Сегодня я также говорил с Александром Сырским. Решения по армии будут выработаны», — написал украинский лидер.

Американская газета The New York Times (NYT) пишет, что критика армии и ее руководства — обычное явление для украинских СМИ, но до ситуации с отставкой Федорова протестующие никогда напрямую не требовали сменить высшее военное руководство.

«Федоров, сторонник успешной украинской программы использования беспилотников в войне, обвинил генерала в блокировании более широкого применения роботов в армии, а также других предложенных им реформ», — говорится в статье NYT.

Политолог Богдан Безпалько считает, что отставка Сырского может ударить по репутации Зеленского.

«Если Зеленский сейчас отступит и пойдет на поводу у протестующих, то станет ясно, что на него можно будет оказывать похожее давление в дальнейшем. А новый министр обороны тоже может проявлять амбиции и вести себя более независимо. Зеленскому в данной ситуации, наоборот, нужно держать лицо, проявить характер, а вот увольнение Сырского разрушит авторитет Зеленского», — уверен эксперт.

Безпалько охарактеризовал главнокомандующего ВСУ как человека, обладающего рядом характеристик, которые могут сделать его непривлекательным в глазах жителей Украины. Однако, по его словам, Зеленский может и проигнорировать требования протестующих.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Зеленский пытается найти компромисс, но возврат Федорова и увольнение Сырского станет признанием ошибки.

«Вернуть Федорова на пост министра обороны или уволить главкома ВСУ — значит, признать ошибку, а Зеленский — парень гордый, но видно, что пытается найти компромисс. Если в ближайшее время мы не увидим уголовные дела против Федорова и его окружения — значит, власть не пошла в серьезный конфликт», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, оптимальным вариантом могла бы стать отставка еще одного «громкого» по имени и названию должности военачальника. Это бы помогло и сдержать «протестный пыл», и «себя не подставить», заключил Олейник.

Кому выгодно?

Ряд западных СМИ отслеживает происходящие на Украине протесты и высказывается против решения Зеленского об увольнении Федорова. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что такой интерес может быть связан с боязнью партнеров Украины потерять контракты на производство дронов.



«Я думаю, что некоторые западные СМИ, которые описывают эту ситуацию, очень точно сказали, что [Запад] опасается за то, что контракты по производству дронов будут пересмотрены, если Федоров уйдет. Они не хотят, чтобы они были пересмотрены. Это главный момент всех этих событий. Что будет дальше? Я думаю, что ситуация в определенной степени продолжится до тех пор, пока власти четко не опишут свою программу после создания нового кабмина», — сказал аналитик «Газете.Ru».

Митинг в Киеве против решения Владимира Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова, 17 июля 2026 года Efrem Lukatsky/AP



По словам Брутера, если власти Украины смогут объяснить Западу, почему пребывание Федорова в правительстве только вредит, «вполне возможно, что Запад это объяснение съест».

«Европейцы через Федорова зарабатывали деньги, завышая стоимость на свои собственные беспилотники, закупали их у себя и делили между собой, возможно, еще с кем-то из окружения Зеленского. Им не хочется терять такую выгодную кормушку», — утверждает политолог Богдан Безпалько.

Экс-нардеп Олейник больше склоняется к тому, что акции связаны с внутренним переделом власти и борьбой за доступ к военным тендерам.

«Если сравнивать два события — когда выходили на такой же «картонный майдан» по закону о НАБУ и САП, которые предусматривали подчинение Зеленскому этих органов, — то там была консолидированная позиция Запада. Прямо послы G7 заявили: нельзя. А здесь пока какой-то разнобой», — отметил экс-нардеп.

По его мнению, западным элитам не хочется терять Федорова, они видят в нем будущее, как и в Валерии Залужном (главком ВСУ до 2024 года, сейчас — посол Украины в Великобритании), но нынешние протесты — это не то, что может угрожать Зеленскому.

«Федоров был распорядителем самого крупного военного бюджета. Он пришел, разогнал старых коррупционеров и привел своих. Они очень серьезно зарабатывали на закупках БПЛА — миллиарды от бюджета. Это, скорее, внутренний конфликт, борьба за доступ к ресурсам. Старые воры с новыми молодыми ворами грызутся», — считает Олейник.