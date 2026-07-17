В МИД России заявили о призывах к миру вокруг Ормузского пролива

Лавров: Россия контактирует со всеми сторонами кризиса в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ призывает все стороны, вовлеченные в кризис в Персидском заливе к скорейшему прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в наших контактах со всеми вовлеченными сторонами призываем к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был полностью свободен, функционировал без каких-либо проблем, без каких-либо сборов», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул необходимость урегулирования конфликта вокруг Ирана через достижение компромисса, учитывающего позиции всех вовлеченных сторон.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

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