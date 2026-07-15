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Политика

Трамп заявил об отсутствии намерения вести переговоры с Ираном

Трамп заявил о нежелании вести переговоры с Ираном
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не планирует вести переговоры с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — ответил американский лидер на вопрос журналиста Fox News о том, не вел ли Вашингтон переговоры с неправильными людьми.

До этого в МИД Ирана заявили, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном утратил силу после возобновления Соединенными Штатами морской блокады Исламской Республики.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Свои подписи под документом поставили Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее в Иране заявили об ударе по американской базе в Иордании.

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