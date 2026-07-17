КСИР предупредил США о «суровой расплате»

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.

«Пересечение красных линий и нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру повлекут за собой чрезвычайно суровую расплату», — говорится в заявлении.

Также в КСИР предупредили, что если США продолжат удары, то иранские военные нанесут еще более разрушительные ответные удары по противнику.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg писал, что вероятность эскалации войны США и Ирана в августе равна 55%.