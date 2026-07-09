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Политика

Лавров рассказал, как должен завершиться конфликт вокруг Ирана

Лавров: конфликт в Иране нужно завершить договоренностями, которые устроят всех
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость урегулирования конфликта вокруг Ирана через достижение компромисса, учитывающего позиции всех вовлеченных сторон. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Москва придерживается единого подхода к ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе. Лавров отметил, что выход из кризиса возможен лишь путем заключения соглашений, которые защитят интересы не только самого Ирана и его ближайших соседей, но и США, а также всего мирового сообщества. Он добавил, что текущая нестабильность оказывает негативное воздействие на глобальную экономику, затрагивая интересы множества государств.

В ходе саммита НАТО, состоявшегося 8 июля, президент США объявил о прекращении действия перемирия с Ираном. На фоне возобновившихся атак глава Белого дома выступил с резкой критикой в адрес иранского руководства. В частности, он уподобил Исламскую Республику «раковой опухоли», требующей удаления для обеспечения стабильности региона. Кроме того, американский лидер подчеркнул бесперспективность дальнейшего диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Европе считают конфликт вокруг Ирана раскалывающим НАТО.

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