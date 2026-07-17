На Украине призвали не ждать быстрого результата от лицензии США на Patriot

Производство ракет для Patriot по лицензии США не может быть реализовано Украиной быстро и без помощи союзников. Об этом в интервью «Укринформ» заявил генерал-майор запаса ВСУ и бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, главным «критическим элементом» для Украины сейчас является антибаллистическая система, а именно доступ к производству ракет PAC-3 для систем Patriot.

«Важно получить документальное подтверждение на всех уровнях решения о передаче лицензий на изготовление PAC-3. Мы знаем, что это не быстрый процесс, и он не может быть реализован только Украиной, поскольку нужно было бы иметь полный цикл производства. Мы знаем аналогичный опыт Японии, поэтому можно предположить, что это будет некий гибридный вариант реализации этой лицензии, возможно вместе с немецкими компаниями, которые уже занимаются изготовлением PAC-2, полностью знают, как это делать», — отметил Гаврилов.

Он также сказал, что параллельно с производством ракет по лицензии нужно «в рамках европейской инициативы» по антибаллистической коалиции выходить на «какой-нибудь вариант в будущем». Гаврилов подчеркнул, что производство ракет для Patriot — это в большей степени «проект на перспективу», так как Украина будет «заложником технологических цепочек».

«В любом случае даже немедленное получение лицензии на PAC-3 не даст нам быстро этого ресурса, в ближайший год точно. Это ясно. <…> В ближайшей перспективе эта лицензия не даст быстрого эффекта, но она нам поможет быстро развивать кластер антибалистических способностей», — подчеркнул он.

8 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что передаст Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot.

12 июля издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Украине потребуется не менее года для запуска производства. Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также заявил, что на Украине могут начать производство ракет для Patriot по лицензии США только через два-три года.

Экс-заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший дипломат Мэтью Брайза также подчеркнул, что решение о передаче лицензии не приведет к немедленному созданию систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине, и на это могут потребоваться годы.

Агентство Reuters отмечало, что производство ракет для Patriot могут запустить в Германии или в другой стране Европы, однако после завершения конфликта его перенесут на Украину.

Ранее стало известно о давлении на европейскую страну из-за Patriot для Украины.