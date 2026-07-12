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Армия

Стало известно, когда Украина сможет начать производить Patriot

MWM: Киеву потребуется один–два года для начала производства систем ПВО Patriot
Global Look Press

Украине потребуется не менее одного года, чтобы начать производить на своей территории системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В материале со ссылкой на экспертов в области обороны утверждается, что налаживание подобного производства на Украине займет от 12 до 24 месяцев. При этом Киеву потребуется еще больше времени для достижения значительных объемов производства.

Как отметили авторы публикации, для создания ракет-перехватчиков Patriot нужны технически сложные компоненты. В данный момент никто на Украине не производит необходимые детали.

На этом фоне обозреватели пришли к выводу, что предоставление Киеву лицензии на производство американских комплексов Patriot как минимум в ближайшее время не окажет значительного влияния на его обороноспособность.

8 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американским коллегой на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе беседы президент США объявил о намерении передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Зеленский неоднократно просил у Вашингтона выдать Киеву данный документ и заверял, что его страна обладает всеми техническими возможностями для создания комплексов.

Ранее экс-чиновник Пентагона выразил уверенность, что Украина еще несколько лет не сможет производить Patriot.

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