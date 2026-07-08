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Политика

Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot

Трамп: США дадут Украине лицензию на производство Patriot
Jens Buttner/Pool/Reuters

США передадут Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Clash Report.

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot. Таким образом, он не сможет жаловаться, что мы даем ему недостаточно. Сделайте их сами», — сказал президент США.

Также на встрече с Зеленским Трамп отметил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе.

Еще в конце мая Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. В июне он также отметил, что Киев обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, но Украине необходима лицензия от США.

В июле Зеленский заявил, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и призвал союзников передать их Украине.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского

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