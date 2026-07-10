На Украине назвали сроки появления первых собственных ракет для Patriot

Первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по лицензии от США, появятся через несколько лет. Об этом заявил руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев «Укринформу».

«Если мы быстро запустим все процессы и не задержимся с поставкой уникальных комплектующих от США, таких как головки самонаведения, то процесс может занять 2-3 года», — сказал Чернев.

Во время саммита НАТО в Анкаре президент США на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

Позже экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что обещание Вашингтона разрешить производство ракет-перехватчиков для ПВО Patriot на Украине никогда не будет реализовано.

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