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Политика

В США рассказали, когда Украина сможет начать производство Patriot

Экс-дипломат Брайза: запуск производства Patriot на Украине может занять годы
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Решение США передать лицензию на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине не приведет к немедленному созданию таких комплексов в стране, и на это могут потребоваться годы. Об этом в интервью Kyiv Post заявил экс-заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший дипломат Мэтью Брайза.

По его словам, производители систем Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 для них должны сначала одобрить «сложные сделки» по передаче технологий, а потом уже наладить новые производственные линии.

«Речь идёт не о неделях или месяцах. Речь идёт о годе или годах», — предупредил Брайза.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Он также подчеркнул, что Вашингтон обсудит возможность производства систем Patriot по лицензии в Европе.

12 июля издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что Украине нужно не менее года, чтобы начать производство на своей территории системы ПВО Patriot. Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также заявил, что на Украине могут начать производить ракеты для Patriot по лицензии США только через два-три года.

Агентство Reuters писало, что производство ракет-перехватчиков для Patriot могут запустить в Германии или в другой стране Европы, и после завершения конфликта его перенесут на Украину.

Ранее на Украине назвали места для производства ракет к Patriot приоритетами ВС РФ.

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