Стало известно о давлении на европейскую страну из-за Patriot для Украины

Греция сталкивается с «постоянным давлением партнеров по НАТО и Евросоюзу, которые требуют передать Украине средства противовоздушной обороны Patriot, включая те, которые находятся на вооружении ВВС Греции. Об этом сообщает издание eKathimerini.

По данным источников, Украина запросила у Греции до 200 ракет PAC-2. Украинские официальные лица рассказали, что срок эксплуатации некоторых из этих ракет, которые были на вооружении Греции 23 года, приближается к концу. Издание отметило, что запрос от Украины поступил после того, как провалились предварительные переговоры о передаче Киев нескольких из шести греческих батарей Patriot.

«Некоторые союзники утверждали, что Греция могла бы передать часть своего арсенала Patriot, однако запросы Украины сейчас сосредоточены на ракетах, а не на целых системах. Любая передача потребует, чтобы ракеты были признаны пригодными к использованию, но не необходимыми для оперативной деятельности», — написало СМИ.

По информации газеты, сейчас обсуждается предложение, согласно которому Греция продаст ракеты Норвегии, а затем они отправятся на Украину. Однако пока Афины не дали положительного ответа.

Греческие официальные лица утверждают, что уже вносят свой вклад в безопасность союзников, так как развернули зенитные ракетные комплексы Patriot в Саудовской Аравии. Также Греций поставляла ранее ракеты Sea Sparrow и Crotale Украине, отметило СМИ.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Греция выступила против принятия 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как ограничения предусматривают запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны и затрагивают интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому предпринимателю Георгию Прокопиу.

В июле советник премьер-министр по нацбезопасности Греции Танос Докос заявил, что инцидент с обнаружением украинского дрона Magura V5 в районе греческого острова Лефкада встревожил греческие власти, и это может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины.

В мае греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис назвал случай с украинским дроном «особо серьезным инцидентом».

Ранее Украина и Греция поссорились из-за морских дронов.