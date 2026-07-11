Производство ракет для Patriot могут перенести на Украину

Reuters: ракеты для Patriot, вероятно, будут производиться в Германии, а не на Украине

Ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot могут начать производить в Германии или другой европейской стране, а после завершения конфликта выпуск потенциально перенесут на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Эксперты считают, что запуск производства ракет PAC-2 американской компании Raytheon или PAC-3 корпорации Lockheed Martin потребует значительного времени. Сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн предположил, что наладить выпуск менее чем за 12 месяцев вряд ли удастся.

Reuters отмечает, что еще в 2024 году Raytheon и европейский производитель MBDA договорились выпускать в Германии ракеты GEM-T для комплексов PAC-2 семейство управляемых зенитных ракет (MIM-104C/D/E), используемых в составе американского зенитно-ракетного комплекса Patriot для уничтожения скоростных самолетов, крылатых и баллистических ракет. Однако первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Переговоры о производстве в стране ракет PAC-3 пока не дали результата.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по лицензии от США, появятся через несколько лет.

Во время саммита НАТО в Анкаре президент США на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

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