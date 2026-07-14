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Политика

В Раде рассказали о возможном уходе Буданова с поста главы офиса Зеленского

Нардеп Василевская-Смаглюк: Буданов может занять пост главы Минобороны Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Действующий глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) может уйти со своей должности и возглавить Минобороны, а его кресло в таком случае займет уходящая в отставку премьер-министр страны Юлия Свириденко. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Новые веяния: Свириденко идет на главу офиса президента, а Кирилл Буданов — на Минобороны», — отметила она.

Также Василевская-Смаглюк сообщила, что Юлия Свириденко не приняла окончательного решения о том, занять ли ей должность посла Украины в США, так как она не уверена, что «готова на эту должность».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и об обновлении украинского правительства. В качестве одной из причин смены состава кабмина издание «Страна.ua» назвало желание Зеленского сменить действующего министра обороны Михаила Федорова.

Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что новым министром обороны может стать действующий глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может стать новым послом Украины в США. Однако затем СМИ сообщили, что она пока не приняла это предложение. При этом посол Украины в США Ольга Стефанишина уже попросила об отставке по личным причинам. Газета Financial Times писала, что отставка Стефанишиной может быть иметь отношение к делу о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.

Ранее Свириденко объяснила роль Зеленского в ее отставке с поста премьера Украины.

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