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Политика

В Раде назвали имя главного кандидата пост министра обороны Украины

Василевская-Смаглюк: Клименко может стать новым министром обороны Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны страны, сменив на этом посту Михаила Федорова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«По кадровым перестановкам в силовом блоке новости такие: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Голоса на эти назначения есть», — написала парламентарий.

Василевская-Смаглюк также предположила, что действующий глава Национальной полиции Украины Иван Выговский может возглавить МВД страны, а Иван Федоров станет вице-премьер-министром республики.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский поменяет премьера Украины из-за атак РФ по энергетике.

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