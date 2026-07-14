В Раде назвали имя главного кандидата пост министра обороны Украины

Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны страны, сменив на этом посту Михаила Федорова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«По кадровым перестановкам в силовом блоке новости такие: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Голоса на эти назначения есть», — написала парламентарий.

Василевская-Смаглюк также предположила, что действующий глава Национальной полиции Украины Иван Выговский может возглавить МВД страны, а Иван Федоров станет вице-премьер-министром республики.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский поменяет премьера Украины из-за атак РФ по энергетике.