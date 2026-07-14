Стало известно, согласилась ли Свириденко стать послом Украины в США

Общественное: Свириденко пока не рассматривает должность посла Украины в США

Уходящий в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко пока не приняла предложение стать послом Украины в США. Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на три источника в ее окружении.

Издание пишет, что по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту позицию. При этом пока неизвестно, отказала ли она президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Свириденко пока не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с поста премьер-министра. По состоянию на утро, она не рассматривает эту должность», — сообщает СМИ.

12 июля Зеленский сообщил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство страны обновится. Зеленский отметил, что предложил Свириденко возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Свириденко, может стать новым послом Украины в США. После этого посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным причинам. Затем газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.

13 июля СМИ сообщили, что Свириденко подала в Верховную раду заявление об отставке.

Ранее стало известно, как могут распределиться посты в новом правительстве Украины.