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Политика

Свириденко объяснила роль Зеленского в ее отставке с поста премьера Украины

Свириденко: отставка с поста премьера Украины связана с разговором с Зеленским
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, какую роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский в ее отставке. Слова политика приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Свириденко рассказала, что у нее был разговор с Зеленским, который и определил ее судьбу в украинском правительстве.

«Возникло понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки конкретных направлений и их усиления», — отметила она, говоря о причинах своего ухода с должности.

Об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства Зеленский сообщил 12 июля. По его словам, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на одного из представителей правящей партии «Слуга народа» сообщило, что одной из причин отставки Свириденко могут быть российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС). По другой версии — причастность Свириденко к антикоррупционному делу Миндича.

Свириденко пробыла на своем посту чуть меньше года, ее назначили премьер-министром Украины 17 июля 2025 года — после того, как в отставку подал Денис Шмыгаль. До назначения на эту должность Свириденко была министром экономики и вице-премьером Украины.

Ранее стал известен главный кандидат на пост премьер-министра Украины.

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