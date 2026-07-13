Польша воспринимает якобы существующую «российскую угрозу» всерьез, однако ожидает «в лучшем случае» только «какую-либо провокацию» от Москвы. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью итальянской газете Il Messaggerо.

«Мы думаем о нашей безопасности в отношении России уже около пятисот лет, и мы не остановимся. Россия много раз вторгалась в Польшу на протяжении истории. Когда русские угрожают нам, мы воспринимаем эти угрозы всерьез. Но у Путина сегодня нет средств для нападения на нас: в лучшем случае он может попытаться совершить какую-либо провокацию», — отметил он.

Министр добавил, что Польша «очень серьезно» относится к своей обороне, но паники у нее «больше нет».

Кроме того, Сикорский прокомментировал информацию издания Telegraph, которое сообщала, что США предупредили Польшу о якобы существующем намерении России совершить вооруженную «провокацию» на территории страны в ближайшие месяцы. Министр отметил, что не может опровергнуть или подтвердить эту информацию, однако допустил, что она «правдива», так как «исходит из авторитетной газеты». Поэтому, подчеркнул Сикорский, Польша «посылает сигнал русским» об осведомленности Варшавы тем, что «они что-то готовят».

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о возможности нападения России на страны НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией», необходимой им для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует». В мае Путин подчеркнул, что слова о нападении России являются бредом и враньем.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы может атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев».

В июле газета Times писала, что у НАТО нет доказательств существования у России какого-либо плана нападения на страны альянса.

Ранее в Кремле отреагировали на признание России долгосрочной угрозой НАТО.